Oscar delle Innovazioni al Presidente dell’ospedale Giglio di Cefalù

CEFALU’ (PALERMO) (ITALPRESS) – E’ stato consegnato, stamani, nel corso di una breve conferenza tenutasi alla Fondazione Giglio di Cefalù, l’Oscar dell’innovazione assegnato dall’Angi (Associazione Nazionale Giovani Innovatori) di Roma al presidente dell’Istituto Giglio, Giovanni Albano.A sottolineare le motivazioni del premio è stato il consigliere di amministrazione dell’Angi, Nunzio Panzarella. “Il presidente Albano – ha detto Panzarella – ha egregiamente guidato questa Fondazione guardato al mondo dell’innovazione e al capitale umano. Oggi il Giglio è un vanto per il sud”. Nella motivazione del premio viene fatto riferimento alla nuova partnership instaurata tra il Giglio e la Fondazione Policlinico Gemelli di Roma.“E’ un riconoscimento che condivido – ha detto il presidente Albano – con la mia comunità ospedaliera e con il management per tutta l’attività svolta in questi anni e per le nuove sfide che ci siamo dati proseguendo il nostro cammino con un partner di eccellenza a livello internazionale come il Gemelli di Roma. Con il Gemelli punteremo a nuove cure, sulla ricerca e sulla formazione con un campus biomedico da aprire a Cefalù”.I lavori della conferenza sono stati coordinati da Ciro Cardinale. (ITALPRESS).