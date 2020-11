“Ospedale? Basta attacchi politici”, Orlando: “Ho il Covid e dico che sanità funziona”

“Io non so se la politica stia a guardare, ma come rappresentante di DiventeràBellissima tutti i giorni, dalla postazione di casa essendo in quarantena ormai dal 17 ottobre per vari tamponi positivi, ho avuto modo di valutare sulla mia stessa persona di essere trattato e attenzionato con un protocollo rigoroso e severo – aggiunge – tutti i giorni ho ricevuto telefonate per informazioni sul mio stato di salute. Certamente, è mancata una sufficiente comunicazione tra le varie Usca, soprattutto per gli esiti dei tamponi. Tutti i dirigenti responsabili hanno dato prova di voler arrivare alla soluzione dei problemi. Un dato oggettivo è quello di avere interlocutori che dalla voce sono veramente stanchi, di una fatica che aumenta ogni giorno”. Orlando invita alla collaborazione, senza posizioni preconcette, e conferma la propria fiducia nelle scelte dell’assessore regionale Ruggero Razza. “È il momento dell’unità questo, non delle barricate contro. Anche l’assessore Razza riceve note da parte mia. E’ accaduto nella vicenda di Massimo Casciana, che ha visto diverse figure attaccarsi la medaglia al petto. In maniera discreta – conclude – ho fatto da mediatore con l’assessore per arrivare in poco tempo alla soluzione del caso. La politica si muove anche nel silenzio quando il fare è più importante del dire o del solo sentire”.