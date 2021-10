Ospedale, consiglio convocato d’urgenza: in aula l’autorizzazione per l’ampliamento

Gela. In piena crisi politica, il consiglio comunale si riunirà, d’urgenza, domani sera. E’ stata inoltrata una convocazione dal presidente dell’assise civica Salvatore Sammito. All’ordine del giorno un unico punto, il permesso di costruire in deroga per l’ampliamento dell’ospedale ‘Vittorio Emanuele’. Il consiglio sarà chiamato ad esprimersi su un provvedimento che tocca direttamente lavori per il nosocomio di Caposoprano. Da tempo, si attendono i lavori per rafforzare il presidio. Non sono mai mancate polemiche sui disservizi e sul depotenziamento della struttura.