“Ospedale mortificato”, amministrazione netta: “Senza rafforzamento presenteremo denunce”

Sul policlinico di Caltanissetta, il vicepresidente Ars Di Paola non dice no ma purché sia il “policlinico di Enna e Caltanissetta mentre si attivi l’Asp di Gela. Sarà a costo zero”. Per Di Paola, “la politica deve stare fuori dalle Asp”.

L’assessore Filippo Franzone non ha usato mezze misure. “Dal 2009 l’ospedale di Gela è stato mortificato – è intervenuto – ventisette anni fa avevamo molti più servizi mentre il “Sant’Elia” è progredito in costanza. Il nostro interlocutore deve essere la Regione e non l’Asp. L’azienda sanitaria preferisce la migrazione”. Il primo cittadino Di Stefano sostiene in pieno la linea dell’assessore Franzone. “Stiamo sollevando tante questioni – ha spiegato – non sono riunioni inutili. Tutti abbiamo il compito di impegnarci. In settimana, ci sarà una riunione a livello provinciale che abbiamo richiesto. Il direttore generale Asp può agire per rafforzare. Andremo lì sempre a chiedere i diritti dei nostri cittadini. Se non ci saranno riscontri, saremo pronti a presentare denunce in procura”.