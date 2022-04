Ospedale, panche sporche e bagni non adeguati: segnalazioni utenti

Gela. La direzione sanitaria dell’ospedale “Vittorio Emanuele” farebbe bene a rafforzare l’attività di pulizia interna, tra i reparti. Nel fine settimana appena trascorso, sono arrivate segnalazioni da parte di utenti, che riguardano il quarto piano del nosocomio di Caposoprano. Già le panche in plastica per l’attesa, sporche e consunte, non fanno fare certamente bella figura, soprattutto in un periodo segnato dalla pandemia da Covid.