Ospedale senza ambulanze, due guaste e ferme: operatori temono per emergenze

Gela. Sempre più spesso, anche per le emergenze gravi, bisogna attendere che le ambulanze arrivino dai Comuni vicini. All’ospedale “Vittorio Emanuele”, infatti, praticamente non ce ne sono più. Due sono guaste e gli operatori, da tempo, attendono di poter avere i mezzi per garantire gli interventi. Con personale già ai minimi, gli operatori si trovano a fronteggiare situazioni estreme. Anche l’ambulanza medicalizzata è stata, in diverse occasioni, costretta ad intervenire senza un medico a bordo. Senza ambulanze, i tempi si allungano e le emergenze diventano un rischio, soprattutto per i pazienti.