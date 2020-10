Ospedale “Vittorio Emanuele” malato grave: Giudice, “liste di attesa di oltre un anno”

Questioni sollevate anche dai componenti della commissione consiliare sanità e che secondo Giudice vanno affrontante in un apposito tavolo istituzionale. “Alla luce dell’allarmante e repentino innalzamento nella nostra città dei casi di positività al virus Covid19, capire come si sta muovendo il nostro nosocomio è fondamentale, considerato che allo stato non esiste un reparto Covid da dedicare, quantomeno a chi per qualunque motivo debba sottoporsi al tampone o presenti sintomi da contagio. Chiedo una riunione specifica al sindaco per approntare insieme a chi dirige il presidio ospedaliero “Vittorio Emanuele” un’analisi reparto per reparto, così da vederci chiaro, senza giri di parole, senza alcuna polemica. Stabilire un metodo è la prima azione per avere un approccio sistemico per individuare responsabilità e agire. Mi pare chiaro – conclude il vicepresidente dell’assise civica – che nessuno di noi ha responsabilità dirette nella sanità pubblica perché nessuno di noi ha ruoli gestionali, in compenso abbiamo una responsabilità etica più importante, servire chi ci ha eletti, i cittadini”.