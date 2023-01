Ospedale “Vittorio Emanuele”, nuovi incarichi di direzione: scelte formalizzate da Asp

Gela. Sul finire dell’anno appena trascorso, il management di Asp ha definito una serie di incarichi nelle unità operative dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. In attesa di rispondere alle tante emergenze che si registrano e che non hanno trovato nessuna vera soluzione, il direttore generale Alessandro Caltagirone, il cui incarico è stato appena prorogato, ha formalizzato la scelta del dottor Domenico Di Rosa come dirigente a tempo determinato di malattie infettive. La nomina copre il periodo di un anno, fino al 31 dicembre 2023. La dottoressa Concetta Maria Spinello, invece, ha ottenuto la nomina di dirigente della struttura semplice di terapia intensiva, per la durata di cinque anni. Il dottor Giuseppe Caccamo, inoltre, è stato nominato responsabile della struttura semplice di “terapia del dolore”. Anche in questo caso, si tratta di una nomina quinquennale.