Ospedali e supermercati, prima linea nell’emergenza: Cgil, “assicurare dispositivi sicurezza”

Gela. I lavoratori dei supermercati ma anche quelli della raccolta rifiuti e gli operatori sanitari. Nell’emergenza conclamata sono la prima linea dei servizi ai cittadini e il sindacato vuole la massima tutela. Lo spiegano gli esponenti nazionali e territoriali della Cgil. “Gli addetti del commercio e i lavoratori dei servizi in appalto e del turismo continuano a prestare il loro servizio spesso, come è evidente dall’azione di denuncia del sindacato e degli stessi lavoratori, lamentando il mancato rispetto delle norme di sicurezza, delle previsioni sulle distanze, dei dispositivi di protezione, del divieto di assembramento – dice il segretario generale della Filcams Cgil Maria Grazia Gabrielli – denunce e scene che hanno fatto il giro di televisioni e social e che dimostrano la vulnerabilità di questi luoghi di lavoro, ma il governo non solo non è intervenuto, ma nell’inasprire le restrizioni a tutto il paese non ne ha tenuto conto. Se gli addetti di questi settori devono essere in prima linea, come lo sono dal 23 febbraio, la loro tutela è una precondizione fondamentale e va rispettata e praticata con altrettanto straordinarietà. In assenza di correttivi che contemperino servizi di utilità, servizi essenziali e sicurezza, l’alternativa è il fermo e la chiusura per tutelare le lavoratrici e i lavoratori”. Se c’è chi lavora senza sosta, altri settori sono particolarmente colpiti dal fermo obbligato e la sindacalista punta agli ammortizzatori sociali. “Abbiamo condiviso le dichiarazioni di esponenti del governo che hanno detto che in questa crisi nessuno perderà il lavoro – prosegue – per questo auspichiamo un intervento sugli ammortizzatori in cui nessuno venga lasciato indietro a partire dalle figure più fragili del mercato del lavoro spesso invisibili, come i lavoratori stagionali, i contratti a termine, i portieri degli stabili, le colf e le badanti, gli addetti degli studi professionali”.