Ospitalità extra alberghiera, primi passi per un coordinamento: “Confronto con l’amministrazione su tassa soggiorno”

Gela. Si è svolta una riunione per il settore dell’ospitalità extra alberghiera, in città. All’incontro, nella sede locale di Confcommercio, hanno partecipato il presidente di Confesercenti della Provincia di Caltanissetta, Rocco Pardo, il presidente della Confcommercio Ascom di Gela, Francesco Trainito, e numerosi titolari di strutture extra alberghiere, tra cui bed & breakfast, affittacamere e altre attività ricettive. L’obiettivo principale della riunione era quello di promuovere la creazione di un coordinamento tra tutte le strutture ricettive, per garantire un’informazione precisa e aggiornata sulle normative vigenti, sulle opportunità di crescita e sulle problematiche del settore. Questo con il supporto delle associazioni datoriali a livello nazionale, che possono offrire assistenza e orientamento. Tra i temi discussi, è stata posta particolare attenzione sulla tassa di soggiorno comunale e sulle modalità della sua applicazione. È stata quindi avanzata la richiesta di un incontro tecnico con l’amministrazione comunale e i funzionari competenti, per discutere e approfondire le implicazioni e le possibili misure da adottare a favore degli operatori del settore.