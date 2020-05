Otto guariti in città e nessun nuovo caso Covid, due niscemesi positivi: via verifiche

Gela. I coniugi dimessi nelle scorse ore dal reparto Covid dell’ospedale “Vittorio Emanuele” fanno salire ad otto il numero complessivo di guariti in città. Allo stesso tempo, non si registrano nuovi casi di positività. Situazione diversa, invece, a Niscemi. Positivi sono risultati un operatore sanitario, che lavora in una Rsa fuori dalla provincia di Caltanissetta, e un familiare. Sono in corso tutte le verifiche. Positivi anche due pazienti a Caltanissetta.