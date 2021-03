Otto nuovi positivi al Covid in città, linea sale a 70: 56 contagiati a Caltanissetta

Gela. Otto nuovi positivi al Covid in città. Il dato, fornito da Asp, riguarda le ultime ventiquattro ore. C’è anche un paziente ricoverato in degenza ordinaria. I guariti, invece, sono quattro. Da alcuni giorni, in città il contagio ha rirpeso a correre e la linea dei positivi tocca quota 70. In provincia, i nuovi positivi sono 56 pazienti di Caltanissetta, 12 di San Cataldo, 4 di Santa Caterina Villarmosa, 3 di Sommatino, 2 di Marianopoli, 1 di Delia, 1 di Niscemi e 1 di Villalba.