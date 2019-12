Padri troppo spesso privati dei figli, nasce associazione: “E’ finita epoca del silenzio”

Gela. Un matrimonio o una convivenza finiti, che però sempre più spesso aprono allo scontro per l’affidamento dei figli e a risentirne sono anche i padri, che in tanti casi vengono privati del diritto ad accudire i figli. Sul territorio, la questione, seppur sottaciuta, è comunque molto sentita. Adesso, alcuni di loro escono allo scoperto e hanno deciso di rendere pubblica la condizione di quei padri che lottano per un affidamento condiviso e per l’esercizio, vero, della bigenitorialità. Angelo Cascino e Ignazio Bruscia sono rispettivamente il portavoce provinciale e quello cittadino dell’associazione “Mantenimento diretto, Movimento per l’uguaglianza genitoriale”. L’associazione, a livello nazionale, si occupa della tutela di quei genitori che non riescono ad ottenere uguaglianza nella crescita dei figli. “I figli hanno diritto di crescere con entrambi i genitori”, spiegano. “La nostra associazione vuol essere parte attiva nella promozione dei valori culturali di cogenitorialità – dicono ancora – per un esercizio dialogante della bigenitorialità, su basi normative eque”. “E’ finita l’epoca del silenzio, daremo voce a tutti quei padri – aggiunge Cascino – che oggi vivono le ingiustizie causate da una visione distorta dell’affidamento condiviso, che nella realtà condiviso non è”. Un’esperienza diretta, la loro. Sono entrambi padri di due bambine.