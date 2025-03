Paesaggio, mare, siti archeologici e prodotti tipici: media nazionali puntano su Gela

“Siamo molto soddisfatti – dicono il sindaco Di Stefano e l’assessore Morselli – la nostra città, in questi approfondimenti, ottiene ciò che merita, su un piano di valore storico, paesaggistico e naturalistico. È stata inserita insieme a centri che ormai da anni sono un vanto siciliano, come Modica, Taormina e Acireale. Vogliamo proseguire in un percorso che permetta di dare il giusto ruolo a questo territorio, attraendo turisti e rilanciando un comparto, anche economico. Non è facile, per via dei ritardi accumulati negli anni, ma l’attenzione è massima e non mancheranno ulteriori iniziative”.

In settimana, il consiglio comunale ha dato il via libera alla variazione di bilancio che consente di disporre di trecentomila euro per eventi e iniziative in città. Sono fondi inseriti nella legge finanziaria regionale, voluti dal parlamentare Ars Di Paola. Inoltre, tra le deleghe dell’assessore Morselli c’è quella dei rapporti con il Gal “Valli del Golfo”, altro strumento per incrementare iniziative. L’amministrazione sta stringendo inoltre i rapporti con il distretto “Valle dei Templi” e con quello “Dea” di Morgantina, anche in questo caso per intercettare flussi turistici e mantenere piena collaborazione.