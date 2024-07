Pagamenti arretrati, si fermano i lavoratori Tcd: oggi riunione sindacale saltata

Ci sarebbero, inoltre, stando al sindacato, difficoltà da affrontare pure nell’attività in cantiere. Aspetti che per i dipendenti sono importanti e che per il responsabile Cobas non possono essere sottovalutati. Se non dovessero esserci passi in avanti, non si escludono iniziative più forti. “Gli impegni vanno rispettati, vale per i lavoratori ma vale soprattutto per il datore – precisa Cacici – siamo in attesa di risposte per dare sicurezza ai dipendenti che aspettano i pagamenti”.