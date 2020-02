“Pagare subito somme decreto ingiuntivo coop Assi”, in consiglio anche interventi Albani Roccella

Gela. Anzitutto, si procederà con il pagamento della somma disposta nel decreto ingiuntivo ottenuto dai legali della cooperativa Assi, che per un anno ha svolto attività nel programma Sprar, per richiedenti asilo e rifugiati, senza ricevere neanche un euro dal Comune. L’assessore Nadia Gnoffo ha spiegato che i primi stanziamenti dovrebbero arrivare a breve e ha risposto all’interrogazione del consigliere comunale del Movimento cinque stelle Virginia Farruggia. La grillina ha chiesto chiarimenti su tutte le somme che non sono mai state sbloccate. Una serie di incongruenze nei calcoli e una corrispondenza senza risultati tra Comune e Ministero hanno creato un blocco, che non ha permesso alla cooperativa di essere pagata. “Deve essere un primo passo – ha detto Farruggia – anche per migliorare il settore servizi sociali che soffre di molte carenze”. E’ ingente la somma che la cooperativa deve ancora ricevere. E’ stato uno dei punti trattati nel corso della seduta di question time di ieri sera.