PalaCossiga ancora senza un vero ripristino, vandali e ladri continuano a causare danni

Gela. Il PalaCossiga versa da tempo in condizioni allarmanti. Durante l’emergenza Covid venne destinato a hub vaccinale. Proprio quell’intervento di Asp lasciò però danni ingenti. Da quel momento in poi, la struttura è rimasta quasi del tutto inutilizzata ma obiettivo prediletto dai vandali che hanno compiuto un vero e proprio scempio. Lo scorso anno, attraverso le variazioni approvate dall’Ars, furono stanziati circa ottantotto mila euro per interventi di ripristino. Ne serviranno molti di più. La struttura sportiva è ancora però priva di una vera vigilanza stabile. I ladri e chi agisce solo per arrecare danno, sono sempre in azione.