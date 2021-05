PalaCossiga, prosegue la vaccinazione dei maturandi

Gela. Oltre cento studenti sono già stati vaccinati in soli due giorni e tanti altri sono in attesa del proprio turno per ricevere la prima dose del vaccino. L’AstraZeneca sarà somministrato ai soli maturandi maggiorenni e il Pfizer ai minorenni. L’Hub vaccinale, realizzato oramai da qualche settimana presso il PalaCossiga, continua a produrre risultati soddisfacenti. Infatti, come sostenuto da chi si occupa della gestione del flusso dei cittadini nei vari step previsti per la somministrazione del vaccino, i numeri sono abbastanza elevati tanto da rispecchiare, se non anche oltrepassare, le previsioni iniziali. Da soli due giorni la somministrazione dei vaccini anti-covid è stata estesa anche ai maturandi che, distinti in maggiorenni e minorenni, riceveranno rispettivamente AstraZeneca e Pfizer. “L’open per gli studenti maturandi ha avuto inizio solo ieri – afferma la dottoressa, Consolata Cirignotta – ma abbiamo già registrato una consistente adesione da parte di numerosi studenti. Per la somministrazione del vaccino – continua la dottoressa – agli studenti maggiorenni è richiesta un’autocertificazione che attesti di essere prossimi alla maturità, per i minorenni, invece, è necessario essere accompagnati da un genitore”.