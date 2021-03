“PalaCossiga riaprirà”, Malluzzo: “Danni arrecati da chi è contro la nostra comunità”

“E’ chiaro, a questo punto – dice Malluzzo – che c’è qualcuno che non vuole il bene di questa città, non vuole che rinasca e che le strutture sportive vengano restituite alla pubblica fruizione e alle società. Fa rabbia, soprattutto perchè questo è un enorme danno per i ragazzi. Il PalaCossiga è rimasto chiuso per anni e questa amministrazione da diverso tempo sta lavorando per riaprirlo. Eravamo pronti a riaccendere le luci già da lunedì, ma a questo punto tutto viene rinviato di qualche settimana. Siamo davvero amareggiati, non posso negarlo, ma non demordiamo e andiamo avanti, in sinergia con Ghelas e con il settore lavori pubblici, per intervenire da subito nella parte esterna, illuminando e videosorvegliando tutta la zona. Sappiano, coloro che vogliono male alla comunità, che con noi non l’avranno mai vinta. Ci siamo intestati questa mission e la porteremo al termine. Speriamo, ovviamente, che le indagini portino al più presto all’individuazione degli autori di questo scempio, ma una cosa voglio dirla non solo il PalaCossiga riaprirà, ma ridaremo alla città anche le altre strutture e gli altri impianti chiusi da anni, nella speranza di poter affollare di nuovo, quanto prima, gli spalti”.