PalaCossiga riconsegnato al Comune ma i danni sono ingenti: l’ex hub vaccinale è off limits

Gela. Rifiuti dentro e fuori dall’area dell’ormai ex Hub vaccinale del PalaCossiga, porte divelte e soprattutto una buona parte del Parquet di gioco distrutta e resa inutilizzabile dall’umidità e dalle infiltrazioni. È questo quello che resta della struttura sportiva di contrada Marchitello dopo che l’Asp ha smontato le tende e riconsegnato le chiavi del palazzetto all’Amministrazione Comunale. Considerate le condizioni generali del PalaCossiga e in particolare le condizioni del campo di gioco difficilmente le società sportive potranno rientrare ad allenarsi e ancor meno a giocare in tempi brevi. Tutto è iniziato ad aprile del 2021, quando in piena emergenza pandemica, il comune consegnò all’Asp il Palacossiga per la creazione dell’Hub vaccinale cittadino. Finita l’emergenza, un mese e mezzo fa l’azienda riconsegnò le chiavi all’amministrazione comunale, che però dopo un accurato sopralluogo ha deciso di non firmare il verbale di riconsegna fino a che Asp non ripristinerà lo stato dei luoghi, a partire proprio dal parquet, ormai in discreta parte saltato.