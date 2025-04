PalaLivatino teatro dello scontro ad alta quota fra Gela Basket e Dierre Reggio Calabria

Gela. 80 minuti separano il Gela Basket dall’inizio dei playoff. Nonostante le diciannove vittorie rimediate nelle ventiquattro gare disputate, la cicogna biancazzurra è chiamata ad uscire ancora una volta gli artigli per difendere la seconda posizione in classifica. Oggi alle 19, i locali ospiteranno al PalaLivatino la Dierre Reggio Calabria, attardata di quattro punti ma ancora in corsa per il posto da vice capolista. In caso di successo ospite con un minimo di otto punti di scarto domani e in caso di trionfo calabrese e passo falso dei gelesi nella prossima giornata, questi ultimi verrebbero spodestati e retrocederebbero di una posizione.

“La partita di oggi rappresenta un succoso antipasto di ciò che ci aspetta dal mese di aprile in poi – dichiara il responsabile della comunicazione Enzo Emmanuello – chiediamo a gran voce l’intervento di tutti i tifosi del Gela Basket per supportare la squadra. Ci aspettiamo il pienone al PalaLivatino vista l’importanza della partita”.

Il gradino più basso del podio rappresenta comunque un buon piazzamento in vista della fase clou della competizione, ma il posto da vice-capolista garantirebbe l’eventuale bella dei play-off con il beneficio del pubblico di casa. Un vantaggio non indifferente che, nel suo piccolo, potrebbe sempre fare la differenza. Motivo per cui l’incontro di oggi si prospetta avvincente, vista l’elevata posta in palio, e ci si aspetta quel pubblico delle grandi occasioni che caratterizza il PalaLivatino e che, ormai da tempo, interpreta il ruolo di sesto uomo in campo.

“È fondamentale piazzarci nella miglior posizione possibile – continua Emmanuello – il primo posto è ormai andato ma oggi avremo la possibilità di blindare il secondo posto. Ci aspetta una bella partita con tanti giocatori di qualità sul parquet e uno spettacolo nelle tribune che non mancherà di certo”.