Palazzo della Cultura nell’orto Fontanelle, incarico per servizi e collaudi: cantiere previsto a breve

Gela. Con l’avvio dei lavori per il secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia e con i cantieri già attivati a Montelungo, nella zona “Bastione” e nel mercato ortofrutticolo a Giardinelli, quello per l’orto Fontanelle dovrebbe essere uno dei prossimi interventi a vedere la luce. E’ uno dei progetti coperti con i fondi del programma “Qualità abitare”. Gli uffici comunali del settore governance e attuazione Pnrr hanno infatti formalizzato gli ultimi adempimenti, con la nomina del professionista esterno che si occuperà dei servizi tecnici per verifiche e collaudi in corso d’opera. Si è proceduto tramite affidamento diretto, attraverso la piattaforma Mepa.