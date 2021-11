Palermo, Ance: “Un danno per Città mancata approvazione Piano triennale”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’ennesimo rinvio della seduta del Consiglio Comunale di Palermo che doveva approvare il Piano Triennale delle Opere Pubbliche desta preoccupazione e sconcerto”. Ad affermarlo è il presidente di Ance Palermo, Massimiliano Miconi. “Perchè – aggiunge – è un danno per tutta la città, per le sue imprese e i suoi lavoratori, ed anche per tutti i cittadini”. “E’ pur vero – prosegue il presidente Miconi – che l’Amministrazione in carica non riesce neanche a fare partire le opere già appaltate o a pagare le imprese che fanno i lavori o a portare a compimento le opere, ma questo comportamento ostruzionista ci sembra francamente irresponsabile. L’approvazione del Piano Triennale non è un regalo fatto all’Amministrazione e la sua bocciatura non è una punizione per la sua incapacità. Occorre una tregua tra tutte le forze politiche presenti in Consiglio, occorre un gesto di responsabilità da parte di tutti, nell’interesse esclusivo della nostra città. Se con l’approvazione di questo Piano, con tutte le criticità che può contenere, potranno essere finanziare opere importanti per la nostra città questa sarà una vittoria per tutti e la prossima Amministrazione, qualunque essa sia, non potrà che avvalersene”, conclude il presidente di Ance Palermo.(ITALPRESS).