Palermo, approvato il Piano triennale delle opere pubbliche e una variazione di bilancio

PALERMO (ITALPRESS) – “Ringrazio il Consiglio comunale per l’approvazione della nuova variazione di bilancio che libera risorse importanti, in particolare, per le attività sociali e del piano triennale delle opere pubbliche”. Lo ha detto il sindaco Roberto Lagalla. “Parte delle risorse verrà destinata alle realtà sportive della città e alla ricapitalizzazione della Rap. La società ha fatto registrare numeri migliori, dal punto di vista aziendale, rispetto al passato e l’amministrazione sta puntando sul suo processo di risanamento e rilancio, con l’obiettivo di proseguire nel miglioramento del servizio di igiene urbana in città. Per quanto riguarda il piano triennale delle opere pubbliche, l’amministrazione sta procedendo nelle convinzione di non avere più un libro dei sogni, ma un programma di lavori e cantieri per nuove infrastrutture con risorse e progetti sicuri e scadenze certe che stiamo rispettando” conclude il sindaco Roberto Lagalla.

(ITALPRESS).