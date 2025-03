Palermo capitale italiana del volontariato, Lagalla “Città con grande cuore”

PALERMO (ITALPRESS) – La città di Palermo è Capitale Italiana del Volontariato 2025. Un titolo ottenuto grazie alla sinergia tra CeSVoP – Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo, Amministrazione comunale di Palermo, Caritas diocesana, Forum Terzo Settore Sicilia.

Il progetto presentato ha superato la valutazione del bando nazionale promosso da CSVnet (associazione nazionale dei CSV), Forum nazionale del Terzo settore e Caritas italiana con il patrocinio dell’ANCI.

“Palermo Capitale Italiana del Volontariato 2025 è uno dei non pochi riconoscimenti che in questi ultimi mesi sono arrivati alla nostra città, una città che sta compiendo ogni sforzo per recuperare e guadagnare in termini di attrattività complessiva – ha detto il sindaco del capoluogo siciliano, Roberto Lagalla -. Tra gli elementi dell’attrattività, della positività, c’è certamente anche la solidarietà. Palermo è capitale, vera, di attività che guardano alla situazione sociale, che guardano alla sussidiarietà come metodo di lavoro quotidiano tra le istituzioni pubbliche e i soggetti privati accreditati, soggetti del terzo settore. Si tratta, credo, di un riconoscimento che va a tutto questo grande cuore di questa città, alle sue articolazioni sul territorio del mondo dell’associazionismo e del volontariato ed è una soddisfazione ovviamente anche per l’amministrazione comunale”.

Palermo Capitale Italiana del Volontariato si propone di mettere in evidenza il contributo del volontariato alla vita sociale e culturale della città, promuovere la partecipazione civica attiva come valore costituzionale fondamentale, creare spazi di coprogettazione e condivisione tra cittadini, istituzioni, imprese e Terzo settore, sperimentare percorsi di rigenerazione urbana e sociale che coinvolgano continuativamente la comunità e mostrare un volto di Palermo caratterizzato dalla solidarietà gratuita e dalla partecipazione dei cittadini.

Il tutto sotto lo slogan “Il volontariato che non ti aspetti… il tuo!”, col quale si mira a coinvolgere attivamente tutta la cittadinanza, trasformando i palermitani da spettatori a protagonisti della solidarietà.

“Orgogliosamente Palermo Capitale del Volontariato – ha sottolineato Rosi Pennino, assessore comunale alle Politiche Sociali del Comune di Palermo -. Un lavoro che abbiamo messo a sistema insieme alla grande e diffusa rete del volontariato e del terzo settore. Il nostro progetto si è aggiudicato il titolo, il passaggio del testimone qualche mese fa dal comune di Trento. Oggi qui declineremo e delineeremo il programma e sempre di più. Le politiche sociali, le attività sociali e i servizi hanno bisogno non solo della grande rete del volontariato, ma anche della qualità dei servizi che insieme costituiscono la qualità della vita di chi ha bisogno e a cui rendiamo servizi”.

In Sicilia (dati aggiornati al 31 gennaio 2025) sono 9.906 gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, così suddivisi: 2.143 Organizzazioni di Volontariato (22%), 3.525 Associazioni di Promozione Sociale (36%), 3.399 Imprese Sociali (34%) , 839 altri ETS (8%). Mentre su Palermo 1.444 Enti del Terzo Settore, di cui: 283 Organizzazioni di Volontariato, 495 Associazioni di Promozione Sociale, 463 Imprese Sociali, 203 altri ETS. Secondo i dati ISTAT 2022, in Sicilia sono presenti 23.272 enti non profit, con una stima di circa 3.400 enti nella sola città di Palermo.

Come sottolineato da Giuditta Petrillo, presidente del CeSVoP: “Quest’anno il volontariato palermitano sarà simbolo e immagine del volontariato nazionale. Avremo l’occasione di mostrare a tutta Italia un volto di Palermo che magari non ci si aspetta: la solidarietà gratuita che passa attraverso la partecipazione dei cittadini e la loro capacità di trasformare in meglio questa città. Palermo come una grande comunità che cresce e si affranca poco per volta dai tanti problemi, condividendo sogni e speranze che non lasciano solo nessuno”.

I volontari negli enti non profit in Sicilia sono 183.635 (dati ISTAT 2021), così distribuiti per fasce d’età: 41.096 volontari dai 14 ai 29 anni, 81.170 volontari dai 30 ai 54 anni, 36.220 volontari dai 55 ai 64 anni, 25.149 volontari dai 65 anni in su. A Palermo si stima la presenza di oltre 27.000 volontari attivi negli enti non profit, senza considerare il volontariato dei gruppi informali e dei singoli cittadini.

