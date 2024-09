Palermo, Ferrandelli “Successo per nuova registrazione anagrafe canina”

PALERMO (ITALPRESS) – “E’ un successo la nuova campagna gratuita ‘Microchip Days’. In meno di una settimana con due eventi abbiamo registrato in anagrafe nazionale decine di animali domestici d’affezione. Grazie alla sinergia tra assessorato al Benessere animale, Asp, Nucleo cinofilo dei vigili urbani e Associazioni animaliste per contrastare il fenomeno dell’abbandono si stanno raccogliendo i primi risultati”. Così l’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli. “Questa nuova campagna di sensibilizzazione per la registrazione dei quattro zampe nell’anagrafe canina – spiega – rappresenta un servizio completamente gratuito che intendiamo offrire alla cittadinanza, dimostrando ancora una volta la grande sensibilità che questa amministrazione comunale rivolge ai quattro zampe e, in generale, a tutti gli animali”.La risposta dei cittadini è stata più che confortante. Il prossimo appuntamento porta a porta sarà il 5 ottobre nel piazzale del Conca d’oro. Per la microchippatura, totalmente gratuita, occorrerà portare con sè un documento d’identità e la tessera sanitaria del richiedente.(ITALPRESS).-Foto: Ferrandelli-