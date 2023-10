Palermo, incendio al Villaggio Santa Rosalia. Distrutto deposito

PALERMO (ITALPRESS) – Incendio nella notte in un deposito in una palazzina nel quartiere Villaggio Santa Rosalia a Palermo. Già da ieri sera intorno alle 21,30 le squadre del Comando provinciale sono intervenute per spegnere un incendio che è divampato in una palazzina sita in via Monfenera al civico 68. L’edificio era su due piani costituita, per una superficie totale di circa 60 mq.Il proprietario lo utilizzava come deposito. L’incendio ha interessato entrambi i piani della palazzina, le alte temperature generate dal rogo hanno determinato un dissesto strutturale a carico dei solai rendendo gli stessi non più fruibili. Durante le operazioni di spegnimento, a scopo precauzionale, vista la propagazione dei fumi nelle palazzine adiacenti, si è provveduto ad evacuare gli occupanti di tre palazzine vicine. L’incendio è stato estinto alle ore 2.00 circa di questa notte. Uno degli abitanti della zona a seguito dell’inalazione dei fumi di combustione è stato trasportato presso una struttura ospedaliera dal personale 118 presente sul posto. Per completare le operazioni di spegnimento e bonifica è stato inoltre necessario ricorre all’utilizzo di un escavatore e una mini terna del nucleo Movimento Terra dei Vigili del Fuoco di Palermo. Alle operazioni di spegnimento hanno partecipato circa 20 unità operative coordinate dal funzionario di servizio. Sul posto sono intervenuti personale della Polizia di Stato, e tecnici del Comune di Palermo.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Vigili del Fuoco