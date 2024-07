Palermo Ladies Open, Zheng-Parry e Begu-Muchova le semifinali

PALERMO (ITALPRESS) – In un’ora e 12 minuti Qinwen Zheng ha battuto con un doppio 6/1 Jaqueline Cristian (che negli ottavi aveva eliminato Lucia Bronzetti). La testa di serie n. 1 dei 35^ Palermo Ladies ha trovato poca resistenza nella rumena che ha giocato a specchio ma con meno potenza e precisione. Per la Zheng, n. 7 della classifica mondiale, è la seconda semifinale dell’anno dopo gli Australian Open (in cui arrivò in finale). Adesso affronterà sul campo centrale la francese Diane Parry che si è aggiudicata in 3 set, con il punteggio di 7/5 1/6 6/4, il derby con la connazionale Chloe Paquet.Nella parte bassa del tabellone spicca la presenza di Irina-Camelia Begu che ritrova al Country la forma dei giorni migliori. La vincitrice dell’edizione 2022 dei Palermo Ladies Open ha guadagnato contro la statunitense Ann Li, la prima semifinale stagionale con l’ennesimo successo nel torneo in 2 set (6/3 6/4). La Begu affronterà in semifinale la testa di serie n. 2, la ceca Karolina Muchova, che nell’ultima appassionante partita dei quarti di finale (terminata nella notte), ha battuto dopo 2 ore 11 minuti di gioco, l’australiana Astra Sharma con un doppio 7/6. Dopo avere vinto 4 tornei ITF, Aurora Zantedeschi in coppia con la spagnola Yvonne Cavalle-Reimers, si è qualificata per la prima finale in carriera di un WTA. La coppia italo-spagnola (che ha capitalizzato la Wild Card ricevuta dagli organizzatori) ha battuto le teste di serie n. 2 del tabellone di doppio Mihalikova-Nicholls con il punteggio di 6/4 0/6 10/6. Aurora Zantedeschi e Yvonne Cavalle-Reimers affronteranno in finale, le teste di serie n. 1 Panova-Sizikova che hanno battuto 6/4 4/6 13/11 Chan-Zhang.– foto ufficio stampa Palermo Ladies Open –(ITALPRESS).