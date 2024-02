Palermo, nuovo servizio di endoscopia alla Casa di cura Villa Serena

PALERMO (ITALPRESS) – L’offerta sanitaria della Casa di cura Villa Serena di Palermo si arricchisce di un nuovo Servizio di endoscopia digestiva e di broncoscopia destinato ai pazienti ricoverati e, su prenotazione, ai pazienti ambulatoriali, di cui è responsabile il dottor Giuseppe Giuliana con una vasta esperienza della specialità. Per quanto riguarda l’endoscopia digestiva, gli esami effettuabili sono: l’esofagogastroduodenoscopia (EGDS), la colonscopia diagnostica e terapeutica, la legatura delle varici esofagee e il posizionamento di gastrostomia percutanea (PEG). Per quanto riguarda la pneumologia, è possibile eseguire la broncoscopia con eventuale biopsia e lavaggio bronco alveolare (BAL) per esame culturale e citologico. Tutte le procedure sono eseguite in sedo-analgesia. Per informazioni rivolgersi al CUP.

– foto ufficio stampa Villa Serena –(ITALPRESS).