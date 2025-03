Palermo, operaio 67 enne della Rap muore durante turno di lavoro

PALERMO (ITALPRESS) – Questa mattina a Palermo, attorno alle 8, Giuseppe Scafidi, un operaio 67enne della Rap, la società Risorse Ambiente di Palermo, è deceduto mentre era al lavoro.

L’uomo, che alla guida del suo camioncino stava portando a termine il suo solito percorso di raccolta rifiuti in via Argento di Villaggio Santa Rosalia, è sceso un momento e ha accusato un malore. I colleghi che erano presenti sul posto hanno provato a soccorrerlo, accompagnandolo all’ospedale Civico ma non c’è stato nulla da fare.

Probabilmente, ma questo sarà accertato successivamente, si è trattato di un infarto fulminante. L’uomo deceduto sarebbe dovuto andare in pensione a novembre. Il presidente della RAP Giuseppe Todaro ha detto: “l’azienda perde uno dei suoi autisti migliori, siamo vicini alla famiglia ed esprimiamo le condoglianze più sentite sia a nome mio che a nome dei colleghi dell’azienda”. Per il triste evento si associano al dolore anche il Sindaco Roberto Lagalla e l’assessore all’ambiente che dichiarano: “Un onesto uomo muore oggi mentre adempie al suo dovere di lavoratore , siamo vicini alla sua famiglia”. .

-Foto Ipa/Agency-

(ITALPRESS).