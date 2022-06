Palermo, tutto pronto per Sm Expo40: l’esposizione di auto a Mondello

PALERMO (ITALPRESS) – Tutto pronto per SM Expo40, esposizione statica di auto moderne e d’epoca “firmata” da Sicilia Motori in occasione dell’anniversario dei propri 40 anni. Da venerdì primo luglio a domenica 3, in viale Regina Elena a Valdesi-Mondello, nel piazzale antistante lo stabilimento “Liberty”, saranno in mostra 16 modelli di 10 diverse marche (Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, DS, Ford, Kia, Maserati, Nissan e Volvo), dei quali il pubblico potrà scoprire curiosità, caratteristiche e storia del brand. Tra le altre attività previste anche il contest fotografico e parate che animeranno un fine settimana all’insegna della “festa” e del divertimento. L’esposizione sarà visibile 24 ore su 24, oltre che in streaming sui social, e non è previsto alcun biglietto d’ingresso. Ha ottenuto inoltre il patrocinio del Presidente della Regione Siciliana e della Città di Palermo.Partner ufficiali: Bosch, Magic Motorsport e Michelin. Per partecipare al contest fotografico, che darà opportunità di vincere premi, sarà necessario registrarsi sul sito ufficiale della manifestazione siciliamotori.it/sm-expo/. Tra i primi club a confermare la propria adesione l’Alfa Romeo Classic & Historic, le cui vetture saranno in mostra sabato 2 dalle ore 12, e l’Abarth Club Trinacria. Quest’ultimo sfilerà invece nel pomeriggio dello stesso giorno.(ITALPRESS).

– foto Ufficio Stampa SM EXPO40 –