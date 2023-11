Pallavolo, l’Ecoplast ribalta la gara e vince ad Agira

Gela. Vittoria in rimonta per l’Ecoplast Volley Gela nell’esordio in Serie C. Il risultato contro l’ADP Volley Agira è di 3-1 in favore dei gelesi. Il primo set inizia meglio per i padroni di casa, che superano i gelesi nella prima frazione con il risultato di 25-23.

Dopodiché arriva la reazione dei biancorossi, che vincono i restanti tre set per 25-23, 25-20 e 25-16, dimostrando grande tenacia e soprattutto coraggio senza mollare dopo aver perso nel primo set. La prossima gara dell’Ecoplast sarà tra le mura amiche del PalaLivatino e l’avversaria sarà l’Intermedia Volley di Messina.