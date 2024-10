Palloncini bianchi per le vittime della strada , appuntamento il 2 novembre a Farello

Gela. Il prossimo 2 novembre, in occasione della commemorazione dei cari defunti proprio di fronte l’ingresso della zona nuova del cimitero Farello saranno lanciati in aria dei palloncini bianchi, con impresso il nome di ogni vittima della strada. L’iniziativa, ideata da Irene Cassarino che perse la figlia quindicenne Vittoria in un tragico incidente stradale il 17 Marzo 2019 , nasce per lanciare messaggi di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.L’evento si svolgerà alle 14.30.