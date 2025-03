Palmigiano nuovo presidente di Confcommercio Professioni Ordinistiche di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – L‘avvocato Alessandro Palmigiano è il nuovo presidente di Confcommercio Professioni Ordinistiche Palermo, nell’ambito della federazione che dà rappresentanza alle associazioni professionali e che conta in Italia circa 20 mila professionisti.

L’assemblea ha rinnovato anche il consiglio direttivo dell’associazione: il vicepresidente vicario è Antonio Di Fresco, i consiglieri sono Walter Emanuele Angelico, Michele Orlando, Lucio Savagnone e Gabriella Tutone. Palmigiano succede ad Alessandro Dagnino che ha lasciato l’associazione per assumere la guida dell’assessorato regionale all’Economia.

“È un onore e una grande responsabilità – ha detto Alessandro Palmigiano -. Lavoreremo per rafforzare la voce dei professionisti nella società e per tutelare i loro interessi . L’obiettivo del nostro mandato sarà quello di portare avanti iniziative concrete e di valorizzare la figura del professionista, garantendo anche l’accesso agli incentivi governativi che possono sostenere la crescita e l’innovazione”.

“L’esperienza e la competenza di Alessandro Palmigiano – ha commentato Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo – e il contributo di consiglieri di indiscusso valore saranno fondamentali per rappresentare al meglio il mondo delle professioni in un contesto di mercato in cui è cresciuto progressivamente il bisogno dei servizi, l’esigenza di specializzazione e sono aumentati i servizi professionali”.

Alessandro Palmigiano è avvocato Cassazionista e Managing Partner dello studio legale Palmigiano e Associati. Si occupa di diritto civile e commerciale, con particolare attenzione al diritto bancario, oltre che di diritto internazionale, offrendo assistenza a clientela privata e business sia in Italia che all’estero. È stato membro di importanti gruppi di studio e di ricerca nazionali ed internazionali, tra i quali anche nominati dalla Commissione Europea. Ha tenuto relazioni in numerosi convegni nazionali ed internazionali sulle tematiche giuridiche correlate alle sue aree di attività. Ha svariate pubblicazioni ed è autore di vari libri. Da aprile 2009 è Console onorario della Repubblica di Lituania per la Regione Siciliana.

-Foto ufficio stampa Confcommercio, da sinistra Lucio Savagnone, Antonio Di Fresco, Gabriella Tutone, Alessandro Palmigiano, Michele Orlando, Walter Emanuele Angelico-

