Palo dell’illuminazione deteriorato, “va rimosso e sostituito per evitare pericoli”

Gela. La manutenzione in strada, in un periodo di forte pressione finanziaria alimentato dai vincoli imposti dal dissesto, non sempre può essere assicurata. Ghelas, nonostante le difficoltà, cerca di sopperire alle emergenze. Ci sono però situazioni da monitorare con attenzione. In via Australia, come segnala uno dei residenti della zona, Francesco Vaccaro, un palo dell’illuminazione presenta segni evidenti di deterioramento. Il timore è che possa cedere, finendo sul selciato stradale.