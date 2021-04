Panico al porto, il racconto del sommozzatore che ha salvato Totò Luca

Gela. “Ho visto l’utilitaria in acqua ma mentre cercavo di raggiungerla per salvare il conducente è affondata”. A parlare è Emanuele Baccano, sommozzatore professionale a Savona, che casualmente si trovava sul molo del porticciolo quando l’imprenditore Salvatore Luca ha deciso di accelerare per lanciarsi in mare con la sua autovettura. L’Opel Agila ha urtato frontalmente una bitta prima di lasciare la banchina. “L’autovettura è stata trascinata dalla corrente verso il centro del porto – aggiunge Emanuele Baccano – rendendo inutile il mio primo tentativo di avvicinarmi. Sono risalito sulla banchina e da una imbarcazione mi sono tuffato per la seconda volta. Solo dal mare ho notato che l’Opel era ormai affondata. Seguendo le indicazioni delle persone accalcate sulla banchina sono riuscito ad avvicinarmi e, mentre nuotavo, ho visto riemergere un uomo. In quel momento ho usato tutte le mie forze per aggrapparlo e riportarlo sull’imbarcazione”.