Panificio incendiato due volte, accuse a quarantenne: “Agì ma non era capace di intendere e di volere”

Gela. A maggio dovrebbe arrivare la decisione del gup che chiuderà il procedimento. A conclusione degli accertamenti che erano stati delegati ad un perito, è stata accertata l’incapacità di intendere e di volere, al momento dei fatti, del quarantenne Salvatore Cascino. Venne arrestato con l’accusa di aver appiccato le fiamme al panificio “Castellano”. In due diverse occasioni, agì con l’intenzione di danneggiare l’attività commerciale. In un caso, collocò anche una bombola gpl che fortunatamente non esplose. La difesa, sostenuta dall’avvocato Giuseppe Cascino, dopo aver richiesto un rito alternativo, ha ottenuto la perizia. Il quarantenne era già stato ospite di una struttura specializzata ma successivamente non proseguì la terapia.