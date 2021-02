Pannelli Ztl attivati ma in realtà il servizio è sospeso

Gela. Diverse segnalazioni sono giunte questa mattina in redazione inerenti il pannello che indica come “attiva” la Ztl di corso Vittorio Emanuele. In realtà la zona a traffico limitata è sospesa da diversi giorni perché il centro storico è interessato da lavori di riqualificazione previsti dal Patto per il Sud. Con via Navarra interrotta, altrettanto via Bresmess, il transito stradale è bloccato e caotico per via dei cantieri.

L’amministrazione ha dunque deciso di sospendere la Ztl per consentire di utilizzare in tutte le ore del giorno il centro storico, evitando di ingolfare le vie adiacenti.