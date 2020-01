Panvini lascia guida del Libero Consorzio di Caltanissetta, dopo tre anni tocca ad Alongi

Caltanissetta. In questi mesi, è stata al centro di dure contestazioni, soprattutto per la gestione dell’Ato idrico Cl6 e per il suo no allo scioglimento anticipato del contratto che lega i Comuni dell’ambito all’azienda italo-spagnola Caltaqua. Rosalba Panvini, che di incarichi sul territorio ne ha messi insieme parecchi, non è più il commissario del Libero Consorzio di Caltanissetta. Lascia l’ex Provincia, dopo tre anni.