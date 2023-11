Paolo Bentivegna nella scuderia di Zidane, referente unico per la Sicilia

Gela. Un altro prestigioso incarico per mister Paolo Bentivegna, che entra nella staff tecnico organizzativo della scuderia di Zinedine Zidane, idolo non solo dei tifosi juventini ma di chiunque ami il calcio.

La società si occupa di camp internazionali, come del Real Madrid in Spagna a Madrid e società di Ligue 1 in Francia. Adesso un centro operativo a Torino, altra città per lui calcisticamente fondamentale. E Paolo Bentivegna, grazie agli ottimi rapporti con Marco Montresor, responsabile italiano della Zidane Five Club, è stato inserito nello staff per la Sicilia come referente unico.

Paolo avrà il compito delicato ma stimolante di organizzare in Sicilia i camp e gli stage mirati a individuare giovani talenti. I migliori 7-10 bambini selezionati nelle diverse scuole calcio isolane saranno invitate, ogni anno, l’8 dicembre, nel centro sportivo creato da Zidane a Torino. Il tutto a carico del club del campione francese, e quindi senza nessun costo per le famiglie dei calciatori.