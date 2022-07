Papà e figli insieme oltre la sbarre del carcere, a Balate la partita più importante

Per questi bambini e per i loro genitori dunque l’iniziativa di ieri diventa importantissima perché porta entrambi, genitore e figlio, in una dimensione quotidiana che per loro, semplicemente, non esiste. Emozioni semplici, e per questo straordinarie per chi è abituato a non viverle. Un momento importante anche per lo staff di Balate che pian piano sta facendo ripartire tutte le attività sospese a causa della pandemia e dei focolai che si sono diffusi all’interno della struttura.