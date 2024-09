Papa Francesco “La fede non sia manipolata per accrescere l’odio”

ROMA (ITALPRESS) – “Vi sono casi in cui la fede in Dio viene continuamente posta in primo piano, ma spesso purtroppo per essere manipolata, per servire non a costruire pace, comunione, dialogo, rispetto, collaborazione, fraternità, ma per fomentare divisioni e accrescere l’odio”. Così Papa Francesco alle autorità politiche e sociali a Giacarta, nella sua seconda giornata di visita pastorale. “La vera armonia – sottolinea il Pontefice – si ottiene quando ciascuno si impegna non solo per i propri interessi e la propria visione, ma in vista del bene di tutti, per costruire ponti, per favorire accordi e sinergie, per unire le forze allo scopo di sconfiggere ogni forma di miseria morale, economica, sociale, e promuovere pace e concordia”. Francesco ha poi incontrato privatamente i circa 200 confratelli gesuiti presenti in Indonesia.- foto Ipa -(ITALPRESS).