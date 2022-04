BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) – Papa Francesco visiterà il Libano a giugno. Ad annunciarlo il nunzio apostolico, monsignor Joseph Spiteri, al presidente della Repubblica Michel Aoun.”Il Nunzio apostolico in Libano, monsignor Joseph Spiteri, ha informato il Presidente che papa Francesco visiterà il Libano a giugno”, rende noto la Presidenza della Repubblica in un tweet, rilevando che la data del viaggio e il suo programma, nel dettaglio, saranno determinati in seguito da entrambe le parti.”I libanesi aspettano la visita del Papa, per esprimere la loro gratitudine per il suo interesse per il Libano e ringraziarlo per le iniziative intraprese per il loro Paese, e per le sue preghiere per la pace e la stabilità”. Questo viaggio dovrebbe svolgersi un mese dopo le elezioni legislative del 15 maggio.Il Vaticano ha espresso più volte la sua preoccupazione per il Libano e ha assicurato di essere pronto ad aiutarlo.(ITALPRESS).