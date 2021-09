Papa “Non mi è mai passato per la testa di dimettermi”

CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Non mi è mai passato per la testa… Non so da dove abbiano preso l’idea che mi sarei dimesso!”. Lo dice Papa Francesco in un’intervista a Radio Cope, l’emittente della Conferenza episcopale spagnola.”Mi hanno anche detto che la settimana scorsa” questa notizia “era di moda. Eva (Fernàndez, la corrispondente per l’Italia e il Vaticano di Cope ndr) me l’ha detto… e io le ho detto che non ne avevo idea perchè qui leggo solo un giornale al mattino, il quotidiano di Roma – ha spiegato il Papa -. Lo leggo perchè mi piace il modo in cui ha un titolo, lo leggo velocemente e basta, non mi faccio coinvolgere dal gioco. Non guardo la televisione. E ricevo, sì, più o meno il resoconto delle notizie del giorno, ma ho scoperto molto più tardi, qualche giorno dopo, che c’era qualcosa sulle mie dimissioni. Ogni volta che un Papa è malato c’è sempre una brezza o un uragano di Conclave”.(ITALPRESS).