Papa “Troppi civili inermi vittime delle guerre”

ROMA (ITALPRESS) – “Domani in Italia si celebra la Giornata nazionale vittime civili di guerra. Al ricordo per quanti sono deceduti nei due conflitti mondiali, associamo anche i tanti, troppi, civili, vittime inermi delle guerre che purtroppo insanguinano ancora il nostro pianeta, come accade in Medio Oriente e in Ucraina. Il loro grido di dolore possa toccare i cuori dei responsabili delle Nazioni a suscitare progetti di pace. “Quando si leggono le storie di questi giorni della guerra -ha aggiunto- c’è tanta crudeltà, tanta. Chiediamo al Signore la pace che è sempre mite, non è crudele”. Così Papa Francesco nel corso dell’udienza generale. In un altro passaggio, il Santo Padre ha sottolineato come “la pace può essere costruita solo sulla verità. La sollecitudine per il bene comune, il giusto controllo dell’ira e il perdono reciproco vi aiutino a costruire la civiltà dell’amore nella vostra situazione attuale”.(ITALPRESS).- Foto: Agenzia Fotogramma –