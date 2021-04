Parassitologia al “Dog Village”, incontro formativo con due esperti veterinari

Gela. L’innovativo canile “Dog village”, di Nuccia Mangiavillano e Gianluca Nastasi, diventa laboratorio formativo e si propone di fornire le nozioni per una corretta convivenza degli uomini con i quattro zampe. Ieri pomeriggio, nella sede di contrada Carrubba a ridosso del parco Comunelli, si è tenuto il convegno sulla parassitologia, promosso dal medico veterinario Massimiliano Messina che, tra i suoi relatori, ha avuto i medici Ettore Frangiapane e Chiara Prudente. “Abbiamo parlato dei parassiti comuni del cane e del gatto – spiega l’informatrice veterinario Chiara Prudente – Conoscere specificatamente il ciclo vitale di un parassita serve a comprendere come evitarlo. La parassitosi nel rapporto uomo-animale è un tema di fondamentale importanza di gestione per il medico veterinario in quanto è uso comune abbracciare e fare salire sul divano il nostro animale domestico. Abbiamo voluto dare un messaggio mirato alla prevenzione ma senza allarmare – conclude – Il veterinario, infatti, dispone di una compressa che previene e tratta tutte le parassitosi”