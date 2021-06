Parcelle sproporzionate, accuse a due legali: “Decreto è nullo, atti tornano al gup”

Gela. L’imputazione alternativa, avanzata nel corso dell’udienza preliminare, non ha rispettato il diritto di difesa. Il collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Miriam D’Amore, ha dichiarato nullo il decreto che aveva disposto il processo per gli avvocati Luigi Fontanella e Giuseppe Fontanella. E’ stata accolta l’eccezione avanzata dalla difesa dei due professionisti, sostenuta dall’avvocato Filippo Spina. Prima che potesse essere aperto il dibattimento, la difesa ha proprio contestato il decreto che ha disposto il giudizio. Con la contestazione alternativa, i legali sono andati a processo con accuse, comunque differenti rispetto a quelle iniziali. Per entrambi si ipotizzano l’usura e l’estorsione. Le verifiche degli inquirenti partirono dopo la segnalazione di una cliente, che fece emergere presunte richieste economiche, fin troppo esose. Secondo le accuse, ci sarebbero state richieste per il pagamento di parcelle professionali, fino a duecentomila euro. I due legali si occuparono, nell’interesse della cliente, di una procedura civilistica, finalizzata all’acquisizione di alcuni immobili, per usucapione. Venne coinvolto un terzo professionista, già a processo per frode, accusato di aver attestato valori degli immobili non congrui. Secondo i pm della procura, ci sarebbero state delle violazioni, fino ad ipotizzare appunto le accuse di usura ed estorsione.