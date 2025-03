Parcheggi per i dializzati indisponibili, PeR e Controcorrente si rivolgono al governo regionale

Gela. Nelle scorse settimane, abbiamo riferito della segnalazione giunta da un paziente dializzato, che ha indicato l’indisponibilità di parcheggi riservati e comunque interni alla struttura dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. I pazienti sarebbero infatti costretti a sforzi ulteriori anche dopo il ciclo di cura, che già li debilita parecchio. Il gruppo di “PeR” ha attivato il parlamentare Ars La Vardera che ha avanzato un’interrogazione sul tema. Tra “PeR” e “Controcorrente”, il movimento lanciato dal deputato Ars, sussiste un patto federativo. “I pazienti dializzati sono persone particolarmente fragili e vulnerabili, che necessitano di un’assistenza continua e di condizioni adeguate per affrontare il trattamento dialitico, che spesso comporta un forte stress fisico e fatica; la chiusura dei parcheggi riservati e l’impossibilità di parcheggiare nelle vicinanze del reparto sta creando gravi difficoltà per i pazienti che, dopo il trattamento, sono troppo debilitati per affrontare il percorso a piedi fino ai parcheggi pubblici, con il rischio di incidenti e ulteriori disagi. Nonostante le numerose segnalazioni da parte degli utenti, non vi è stata una risposta tempestiva e adeguata da parte della direzione sanitaria, e il direttore sanitario non ha dato alcuna disponibilità a confrontarsi con gli utenti per risolvere questa problematica. La situazione – scrive La Vardera – sta causando un malcontento tra i pazienti e la comunità dei nefropatici cronici, che rischiano di intraprendere azioni di protesta per attirare l’attenzione sulle proprie necessità e sui disagi quotidiani. La condizione assistenziale dei pazienti dializzati a Gela sta peggiorando, con la mancanza di strutture adeguate e l’impossibilità di accedere facilmente ai servizi sanitari; i dirigenti Asp e ospedalieri sembrerebbe che non hanno preso in considerazione le richieste e le segnalazioni fatte dai pazienti e dalle loro famiglie”.