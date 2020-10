Parcheggio Arena come pista e schiamazzi notturni, l’ira dei residenti

GELA. Il parcheggio trasformato in una pista per scooter, bici ed auto. Schiamazzi notturni, rumori molesti e persino parabrezza spaccati per noia delle auto in sosta. Stanchi di tutto questo i residenti della via Istria e della via Colombo hanno preso carta e penna e denunciato la condizione di invivibilità, soprattutto nelle ore notturne, nella zona del parcheggio Arena.

I rumori sono causati innanzi tutto dalle lamiere in ferro posizionate in prossimità delle rampe di accesso ai vari piani del parcheggio e che producono, ad ogni passaggio di veicolo un fastidioso rumore che durante la notte disturba il sonno, costituendo grave nocumento per la salute psichica di chi abita nella zona vicina al parcheggio.

A ciò si aggiungono gli assordanti rumori prodotti quasi tutte le sere e le notti, talvolta fino alle mattinate, da gruppi di vandali che frequentano il parcheggio con l’esclusivo scopo di esaudire i loro incivili passatempo: sgommare con auto e motorini, urlare, anche con amplificatori, suonare musica a tutto volume, far esplodere petardi ed in ultimo arrecare danni a porte, finestre e quanto è possibile danneggiare all’interno del parcheggio, producendo i conseguenti assordanti rumori.

Non meno dannosi sono i lanci di sassi, nelle ore notturne, dalla scalinata di Via Filippo Morello, che si affaccia sulla via Istria, soprattutto nei fine settimana, per mano di ignoti, i quali, più volte hanno causato notevoli danni ai veicoli parcheggiati lungo la strada.