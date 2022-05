Parcheggio Arena riaperto, Greco: “Ora affidamento alla nuova società”

“Non appena abbiamo ricevuto la nota della questura, che non chiudeva la struttura ma ci invitava a ripristinare le condizioni di sicurezza ottimali che è giusto garantire agli utenti, ho dato mandato alla Ghelas di mettere mano rapidamente agli interventi di manutenzione necessari. Così è stato, perché tutti si sono resi disponibili, nonostante il contratto in scadenza, in quanto consapevoli del grave disagio che, in caso contrario, sarebbe stato arrecato alla comunità. A loro, quindi – dice il sindaco – va il mio personale ringraziamento. In realtà, i lavori si sarebbero potuti eseguire anche lasciando il parcheggio aperto, ma ben comprendo la decisione dell’amministratore delegato Francesco Trainito, di chiuderlo per operare tutti in totale sicurezza. Il parcheggio Arena, che tre anni fa abbiamo trovato chiuso ed in condizioni estremamente precarie, prossimo alla devastazione totale, è diventato un punto di riferimento importante per la nostra città ed intendiamo ulteriormente migliorarlo. In quest’ottica, stiamo accelerando per assegnarne la gestione ad una nuova società e sto personalmente seguendo con grande attenzione anche questo iter”.